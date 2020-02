Coronavirus, torna a casa il 42enne di Postiglione: parla il sindaco

E’ tornato a casa il 42enne, originario di Postiglione, per il quale si era sospettata una possibile infezione del Coronavirus. Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo è risultato negativo al secondo test tampone faringeo, ripetuto proprio per scongiungere qualsiasi possibile contagio.

Il caso

Il paziente, rientrato di recente dalla Cina, dove aveva fatto visita alla fidanzata, aveva fatto scalo a Berlino e da qui era rientrato in Italia. Lunedì scorso si è presentato con febbre al Pronto Soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno, dove, una volta appreso del suo recente viaggio in Cina, i medici hanno fatto scattare il protocollo sanitario disposto per il Coronavirus. Il paziente era stato subito condotto, su di un'ambulanza attrezzata dell'Humanitas, al Cotugno, per i controlli del caso. Fortunatamente è arrivata la smentita.

