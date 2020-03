Coronavirus, il distretto turistico: “Costa d’Amalfi aperta a tutti, nessuna allerta”

La Costa d'Amalfi è ''aperta a tutti" e "senza alcun tipo di limitazioni". Ci sono controlli precauzionali ai gate d'accesso con misurazione della temperatura corporea per i crocieristi in arrivo e in partenza dai porti e per i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nella Regione ma non ci sono casi di Coronavirus né elementi di allerta e la situazione è analoga in tutta la provincia di Salerno. "In Campania il fenomeno è costantemente monitorato ed a oggi non desta particolari preoccupazioni” a ribadirlo, in una nota, è direttamente il Distretto Turistico Costiera Amalfitana che ha deciso di aprire una pagina informativa per i turisti.

L’iniziativa

Si tratta di una pagina per informare ma anche per ricordare che porti, aeroporti, stazioni ferroviarie restano aperti così come i luoghi della cultura, i parchi, i sentieri, i percorsi e funzionano mezzi pubblici e privati per i quali "gli orari non hanno subito nessuna variazione" e "in più̀, i vettori pubblici e gli operatori del privato che operano in Costa d'Amalfi hanno rinforzato le attività di sanificazione dei propri mezzi". "La stragrande maggioranza delle strutture ricettive, esercizi commerciali e della ristorazione - si legge sulla pagine del Distretto Turistico - hanno rinforzato le operazioni di sanificazione dei propri spazi e adottato tutte le misure sugli alimenti somministrati, andando oltre alle regole Haccp vigenti". E ancora, i gestori delle strutture ricettive in Costa d'Amalfi che si trovano al momento del check-in di fronte a un ospite proveniente da uno dei comuni classificati come 'zona rossa' dal ministero della Salute, hanno il numero 112 per comunicarlo tempestivamente, e tutto il personale è costantemente aggiornato sulle procedure da attuare in questi casi. Annullamento della vacanza: la Costa d'Amalfi non rientra nelle aree a rischio Coronavirus, quindi non sono applicabili le regole valide per situazioni di causa di forza maggiore”.