"Azioniamoci per la ricerca": iniziativa solidale dei giovani di Angri

L'Azione Cattolica della parrocchia di San Giovanni Battista di Angri sostiene la ricerca contro il Covid-19. Attraverso la piattaforma Gofundme, sono stati già raccolti 839 euro.

L'obiettivo

"Restare a casa e non uscire è utile, anzi fondamentale, ma da solo non basta - scrive Azione Cattolica -. Occorre trovare una cura, e poi un vaccino, per debellare il Covid-19. È tempo di scendere dai nostri divani e dalle nostre poltrone per dare un aiuto concreto alla ricerca genetica! Come? Donando un nostro contributo per la sperimentazione portata avanti dall'èquipe del professore Paolo Antonio Ascierto presso l'ospedale "Pascale" di Napoli. La stessa èquipe che - lo ricordiamo - , è stata la prima a curare i pazienti affetti da Covid-19 con il farmaco Tocilizumab. Tale protocollo ha ricevuto poi il sostegno dell'Agenzia Italiana del Farmaco, consentendo la guarigione di un grandissimo numero di persone. L'Azione Cattolica parrocchiale di S. Giovanni Battista in Angri, ente organizzatore di questa campagna, devolverà i contributi raccolti all'"IRCCS – Fondazione G. Pascale" di Napoli, affinché possa essere presto individuato un vaccino che renda noi tutti immuni da questo terribile morbo".