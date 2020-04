Montecorvino Rovella: la “D.V. Industry” e la “Sartoria Melillo” donano 3 mila mascherine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella serata di ieri la ditta D.V. industry di Alfredo Di Vece ha consegnato nelle mani del vicesindaco, Corrado Volpicelli, le prime 2000 delle cinquemila mascherine che verranno distribuite in forma gratuita alla cittadinanza. Altre mille mascherine sono state donate dalla sartoria Melillo. Entro l'inizio della settimana l'amministrazio ne comunicherà il calendario e le modalità di consegna delle mascherine, che avverrà su tutto il territorio comunale di Montecorvino Rovella. Per fornire un servizio migliore alle categorie più deboli (over 65 ed immunodepressi) verrà effettuata la consegna domiciliare per il tramite della Protezione Civile. A tal proposito verrà fornito un numero telefonico per la presentazione delle richieste. A ringraziare le due ditte il vicesindaco, Corrado Volpicelli: «Rivolgo il mio plauso ed il mio ringraziamento alla D.V. Industry ed alla Sartoria Mellilo, che nonostante il momento difficile e delicato si stanno adoperando per il bene della comunità».