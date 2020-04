Coronavirus: donna anonima regala 50mila euro all'Asl di Salerno

Una donazione da 50mila euro all'Asl Salerno per acquistare dispositivi e attrezzature utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Il gesto generoso arriva da una donna che vuole restare anonima, ad esclusione delle iniziali del nome e del cognome.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

E' stata la benefattrice a inviare, lo scorso 16 marzo, tramite Pec, una nota in cui comunica la volontà di regalare quel denaro e richiede le modalità per farlo. Il direttore generale, tre giorni dopo, ringraziandola, le comunica l'accettazione della donazione. Ora tutto è stato formalizzato in una delibera firmata dal dg, dal direttore sanitario e da quello amministrativo. A questo punto dunque, l'Asl Salerno può utilizzare le risorse per l'acquisto di ciò che serve a lottare contro il Covid-19, come la donatrice anonima desidera.