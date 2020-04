Litiga con il marito, esce di casa e va al mare: donna multata a Capaccio

Litiga con il marito, esce di casa e viene multata dai vigili urbani. E’ quanto accaduto, oggi, nella Piana del Sele, dove - riporta Stiletv - una donna domiciliata a Battipaglia, al termine di una discussione con il marito, è andata via dalla abitazione insieme al figlio di cinque anni.

Il caso

E’ salita in macchina con destinazione Capaccio Paestum dove, per rilassarsi, si è concessa un po’ di relax sulla spiaggia in località Laura. A sorprenderla, in costume, sotto al sole, sono stati i vigili urbani che l’hanno subito identificata, sanzionata con un ammenda di 400 euro (come previsto dalle ordinanze anti-Coronavirus) e l’obbligo di due settimane di quarantena.