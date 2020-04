Covid-19, donna incinta partorisce a Nocera: si attende il tampone

Sospetto caso di Covid-19 all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Si tratta di una donna incinta che, nella serata di ieri, è giunta al pronto soccorso insieme al marito, da Cava de’ Tirreni, ma che, nelle scorse settimane, erano stati in provincia di Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

La paziente - riporta Il Mattino - aveva i sintomi di travaglio da parto e anche la febbre. Per questo il personale sanitario ha subito attivato le misure restrittive previste dal protocollo ponendola in isolamento e chiudendo il reparto. Il parto è andato bene. Ma, ora, si è in attesa dell’esito del tampone orofaringeo che è stato effettuato in via cautelativa dopo che l’esame sierologico per la ricerca degli anticorpi è uscito positivo. La condizioni di salute della donna, comunque, sono buone.