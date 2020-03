Coronavirus ad Eboli, paziente positiva ricoverata in reparto: scoppia il caso

Emergenza Coronavirus in provincia di Salerno, esplode il caso Eboli. Tutto il personale sanitario e le persone che hanno avuto contatti con la donna di 72 anni, risultata positiva al tampone, sono in quarantena. Il motivo? Al momento del ricovero non sarebbe stata applicata la procedura prevista per i presunti casi di Covid-19.

La vicenda

La donna di 72 anni, originaria di Pompei, è giunta presso l’ospedale di Eboli nella serata di mercoledì dal Campolongo Hospital, dov’era stata sottoposta ad un intervento di protesti all’anca, con una diagnosi di polmonite nosocomiale. E’ arrivata al nosocomio con una ambulanza del 118 ed è stata ricoverata come una normale paziente. Nessuno avrebbe pensato subito al Coronavirus. La donna, quindi, è stata portata prima al pronto soccorso e poi in Radiologia per eseguire Tac e radiografia e infine nel reparto di Medicina Generale. La paura è scoppiata quando la figlia della paziente ha raccontato ai medici che il fratello è spesso in viaggio per lavoro, sale e scende da Milano e in questi giorni ha anche lui la febbre. L'anziana, in precedenza, non avrebbe mai parlato del figlio. A causa anche della tosse, è stata visitata dal pneumologo e dall’infettivologo che, al termine dei controlli, hanno deciso di tenerla in isolamento nello stesso reparto. Solo a questo punto, sarebbe scattato il protocollo con il personale sanitario (medici, paramedici e infermieri) sia dell’ospedale “Santissima Addolorata” che del Campolongo Hospital messo in quarantena.