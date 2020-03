Coronavirus, morti due anziani a Scafati: il cordoglio del sindaco

Altri due decessi a causa del Coronavirus nel comune di Scafati. Si tratta di 79enne che era in cura presso l’ospedale “Mauro Scarlato” e di un 80enne che era stato precedentemente ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase.

“Cari amici, la nostra comunità piange la scomparsa di altri due anziani concittadini per complicanze dovute al Coronavirus. In un momento di grande smarrimento e preoccupazione per tutti, vi chiedo di unirci al dolore delle loro famiglie pregando insieme a loro e partecipando al loro dolore. Ho pregato, anche per le loro anime, insieme al papa nella celebrazione della benedizione Urbi et orbi delle ore 18.00. Ci affidiamo al Signore, affinché fermi questa tempesta che ha travolto il mondo, smascherando la nostra vulnerabilità. Intravedo però anche una speranza che mi è data dalla guarigione di due concittadini risultati negativi al 1 tampone di controllo e che attendono solo la conferma dal 2 tampone. In questo momento così difficile solo la fede può e deve darci forza, per guardare il fututo con speranza. Intanto vi invito sempre a restare a casa, a non uscire, se non è indispensabile. Dobbiamo remare nella stessa direzione.”