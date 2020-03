Coronavirus: altri due casi a Sant'Egidio, negativi i tamponi a Nocera

Altri due casi di contagio da Coronavirus a Sant'Egidio del Monte Albino. "Si tratta del padre e della madre del nostro giovane concittadino attualmente ricoverato in ospedale. - ha spiegato il sindaco, Nunzio Carpentieri - Le loro condizioni di salute sono buone, così come vanno lentamente migliorando quelle del ragazzo ricoverato. A tutti loro va ancora una volta il nostro affetto e la nostra solidarietà. A tutti voi invece l'invito ad assumere atteggiamenti rispettosi e responsabili".

Le due persone di cui vi ho parlato sono in isolamento domiciliare (quarantena) già da diversi giorni, a seguito della mia ordinanza n. 7/2020. Inoltre, la ASL mi ha comunicato che l'indagine epidemiologica effettuata immediatamente ha consentito di verificare con relativa certezza che sono loro gli unici due contatti stretti del giovane contagiato.

È in essere inoltre un'altra ordinanza, la n. 8/2020, che ha imposto la quarantena per un altro residente a Sant'Egidio, venuto in contatto con un paziente di un altro Comune risultato positivo. Ovviamente non siamo al sicuro. O meglio, non saremo al sicuro fin quando ci sarà ancora chi, irresponsabilmente, non resta in casa e non segue tutte le prescrizioni. Guardate, ve lo dico veramente come un padre di famiglia: non scherziamo! La situazione è drammaticamente seria. I comportamenti irresponsabili dei singoli rischiamo di pagarli tutti.