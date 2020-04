Covid-19, altri due casi positivi ad Angri: il sindaco parla alla città

Salgono ad otto i casi di positività al Coronavirus nel comune di Angri. In serata, infatti, il sindaco Cosimo Ferraioli ha annunciato che altri due cittadini sono risultati positivi al tampone faringeo. A confermarlo la sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania.

La precisazione

Il primo cittadino si è rivolto direttamente ai residenti: “Capisco la volontà da parte dei concittadini di conoscere se non i nominativi ma le strade o le località in cui vivono queste persone. Non credo, però, che sia un’informazione utile perché non cambia nulla. L’unica cosa che si deve fare è l’isolamento sociale”.

