Covid-19: altri due cittadini positivi a San Severino, nuovo caso ad Agropoli

Altri 2 cittadini di Mercato San Severino sono risultati positivi al Covid-19. Ad annunciarlo, il sindaco Antonio Somma che rivela anche il nome di uno dei pazienti: "Il signor Antonio Grimaldi (mi ha autorizzato alla divulgazione del nome), tecnico di radiologia presso l'Ospedale del mare di Napoli e residente nella frazione Pandola, è attualmente in isolamento presso la propria abitazione e sono in corso gli accertamenti per ricostruire i contatti da parte dell'Asl. - ha detto il primo cittadino - L'altro nostro concittadino (non sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) era già in isolamento insieme al nucleo familiare presso la propria abitazione in quanto un suo familiare era risultato positivo al Covid19 pertanto non ha avuto nessun ulteriore contatto".

L'appello di Somma

Giungano ad entrambi gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Rinnovo l'invito a tutti a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili ed attenti, al fine di non disperdere quanto fatto fino ad oggi, evitando inutili sciacallaggi o veicolando fake news attraverso i social network ed i gruppi whatsapp.

Nuovo caso positivo anche ad Agropoli: "Si tratta di una nostra concittadina per la quale si sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti. - ha detto il sindaco Adamo Coppola - Negativo invece il primo tampone su Guido, compagno dell'estetista, risultata guarita nelle scorse settimane. A lui un in bocca a lupo per il secondo tampone", ha concluso.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.