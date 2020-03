Coronavirus nel salernitano: primi tamponi positivi per altri 2 pazienti a Sarno e Agropoli

Due nuovi presunti casi di Coronavirus nel salernitano: dai primi tamponi effettuati, infatti, risultano positive due persone di Agropoli, ricoverata a Vallo, e di Sarno.

I soccorsi

Immediata, l'attivazione del protocollo previsto: i sanitari dell'Humanitas, con l'equipe e l'ambulanza attrezzata contro il contagio, hanno prelevato i pazienti dai due nosocomi della nostra provincia, uno per volta, recandosi prima all'ospedale di Sarno e poi presso il nosocomio di Vallo della Lucania, per affidare i malcapitati all'ospedale Cotugno di Napoli, dove verranno effettuati nuovi accertamenti e saranno presi in cura. Aumentano, dunque, purtroppo, le segnalazioni di presunto contagio da Coronavirus nel nostro territorio.

Le parole del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora