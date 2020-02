Coronavirus, due ragazze cilentane in quarantena

Due ragazze residenti nel Cilento, rientrate di recente dalla Cina, sono tenute sotto osservazione dai medici. Non si tratta di casi sospetti di Coronavirus perché - come ha spiegato il direttore del Distretto Sanitario Sapri-Camerota Rocco Calabrese ai microfoni di Radio 105 Tv - le loro condizioni di salute sono buone. Ma – come previsto dal protocollo – la direzione sanitaria, dopo gli accertamenti di rito, ha previsto, per entrambe, la quarantena presso le loro abitazioni.

Il caso

Si tratta di una studentessa di Vibonati, che è stata in Cina tramite un progetto Erasmus, e di una giovane donna cinese che ha un negozio proprio nella città di Sapri. Attivate le guardie mediche e i medici di base per monitorare il loro stato di salute.