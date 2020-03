Coronavirus: altre 2 donne positive al tampone, il trasferimento dal Campolongo al Cotugno

Altri due tamponi positivi nel salernitano. Sono stati effettuati su due donne: una di loro ha condiviso la stessa stanza della donna contagiata di Pompei che, nei giorni scorsi, era stata trasferita all’ospedale Campolongo di Eboli, dove poi è risultata affetta da Coronavirus.

Il trasferimento

Per le due pazienti che erano in isolamento al Campolongo, dunque, è stato disposto ora il trasferimento al Cotugno, per gli accertamenti del caso.

Gallery