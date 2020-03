Coronavirus, morta l'anziana che fu ricoverata ad Eboli: contagiò altre due donne

E’ deceduta la paziente di 72 anni, originaria di Pompei, che era stata ricoverata ad inizio marzo al Campolongo Hospital di Eboli risultata, successivamente, positiva al Covid-19. Ieri il decesso presso l’ospedale “Monaldi” di Napoli.

Il dramma

La donna si era recata presso la struttura sanitaria privata per sottoporsi ad un intervento di protesi all’anca. Soltanto che, nella fase post operatoria, le sue condizioni di salute si aggravarono con febbre alta e difficoltà respiratorie. Di qui la decisione di trasferirla, con un’ambulanza del 118, all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” con anamnesi di polmonite nosocomiale. Nessuno avrebbe pensato subito al Coronavirus. La 72enne, quindi, è stata portata prima al pronto soccorso e poi in Radiologia per eseguire Tac e radiografia e infine nel reparto di Medicina Generale. La paura è scoppiata quando la figlia ha raccontato ai medici che il fratello è spesso in viaggio per lavoro e che sale e scende da Milano. E così sono scattati i protocolli con la paziente che è stata posta subito in isolamento e sottoposta al tampone, che, successivamente, è risultato positivo. Quest’ultima, durante il periodo di ricovero al Campolongo Hospital, è stata nella stanza con altre due donne: una di Battipaglia, l’altra di Striano, entrambe positive al Coronavirus.