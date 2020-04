"Stiamo portando l'aspirina ai parenti": due persone multate ad Eboli

Nonostante i ripetuti appelli a rimanere a casa in questi giorni di festività pasquali, c’è ancora chi si ostina a non rispettare le nuove normative disposte da Governo e Regione Campania contro la diffusione del Coronavirus.

Il caso

Questa mattina - riporta Infocilento - due persone provenienti da Atena Lucana, a bordo di un’automobile, sono state fermate nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli. Agli agenti della Polizia Municipale hanno riferito che erano in strada perché stavano portando una tachipirina ad alcuni parenti. Una motivazioni non ritenuta credibile dagli uomini in divisa che, dopo l’identificazione, li hanno multati e posti in quarantena obbligatoria per due settimane.

La foto è di archivio