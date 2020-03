Coronavirus ad Eboli, tampone positivo: il sindaco sospende il mercato

Scatta l’allerta Coronavirus ad Eboli. Dopo il tampone positivo su una donna ricoverata al locale ospedale e successivamente trasferita al “Cotugno” di Napoli, il sindaco Massimo Cariello ha firmato due ordinanze, sulla base delle direttive predisposte dalla task force della Protezione Civile della Regione Campania.

I provvedimenti

La prima ordina “in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, la sospensione dei mercati settimanali del sabato – settore merceologico alimentare e non alimentare, del 7 marzo 2020; la seconda, invece, dispone “in attuazione del DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 55 del 4marzo 2020, in tutti i centri commerciali del territorio comunale venga fatta osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro anche attraverso l’accesso contingentato e che venga predisposta idonea vigilanza a loro carico”. Due ordinanze necessarie – spiega il primo cittadino – con l’obiettivo di “prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19. Intanto il Centro Operativo Comunale è attivo e continuiamo a prestare tutta la necessaria attenzione al fenomeno”.