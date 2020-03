Emergenza Coronavirus ed eroi silenziosi: un plauso a tassisti e operatori ecologici

Parlando di eroi...

Siamo una categoria a rischio ed in ginocchio. Siamo stati sempre attaccati, mai tutelati. Ed oggi ancor di più. Ma nonostante tutto siamo sempre presenti, pur non avendo servizi igienici a disposizione, né bar aperti per un caffè. La solidarietà dei colleghi ci commuove. Il nostro presidente Gaetano Ricco, come un padre, porta un caffè caldo a quanti continuano a dare servizio pubblico su strada h24.

Resta operativa sul territorio Radio Taxi Salerno (tel: 089757575) che, in piena emergenza sanitaria, resta a disposizione di quanti avessero bisogno di spostarsi per urgenze. Mascherine, gel mani igienizzante, pulizia delle auto e loro igiene sono finora a carico del tassista che continua, nonostante tutto, a restare in piazza per garantire il trasporto in taxi.

Gli operatori ecologici

Altra categoria a cui va un plauso, “eroi di tutti i giorni” che non si arrendono nonostante la paura del contagio, sono gli operatori dell’igiene urbana che, anche in provincia di Salerno, continuano a fare il proprio dovere e assicurare un servizio essenziale per la comunità. Come osserva Angelo Rispoli, segretario Fiadel Salerno, anche per la mancanza di strumenti per la protezione personale, padri e madri sono preoccupati per la salute dei loro figli, con l’incubo di portare in casa il Coronavirus, eppure vengono spinti da un ammirevole senso del dovere. Turni svolti insieme senza guanti e mascherine, la cui fornitura è in arrivo, in questi giorni, spogliatoi e docce condivise non li scoraggiano. A inizio settimana, quando le isole ecologiche di Arechi e Fratte erano ancora aperte e la gente era già obbligata a restare in casa, in molti hanno sversato grandi quantità di spazzatura in quegli spazi. I lavoratori però hanno ripulito e rimesso le cose a posto, per mantenere il decoro.

Parla Rispoli

Non parliamo soltanto degli operai di Salerno Pulita. Gli operatori stanno garantendo il servizio in tutta la provincia, da Baronissi a Pontecagnano, da Montecorvino a Castellabate, fino a Serre, Montecorice, Albanella e Giungano. Purtroppo lo fanno spesso senza i Dip (dispositivi di protezione individuale), con l’eccezione di alcune aziende come la Fisciano Sviluppo, che non ha badato a spese per garantire le attrezzature e la continuità dei servizi. Questo significa comportarsi da buon padre di famiglia e andare incontro alle esigenze dei nostri operai, veri eroi silenziosi di ogni giorno.

