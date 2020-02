Caso sospetto di Coronavirus a Salerno: esito negativo ai test

E' risultato negativo, l'esito ai test del Coronavirus cui è stato sottoposto il salernitano ricoverato d'urgenza, ieri, presso l'Ospedale Cotugno di Napoli.

I risultati

Il paziente, sulla quarantina, rientrato dalla Cina tre giorni fa, dove aveva fatto visita alla fidanzata, aveva fatto scalo a Berlino e da qui era rientrato in Italia. Ieri pomeriggio, si è presentato con febbre al Pronto Soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno, dove, una volta appreso del suo recente viaggio in Cina, i medici hanno fatto scattare il protocollo sanitario disposto per il Coronavirus. Il paziente era stato subito condotto, su di un'ambulanza attrezzata dell'Humanitas, al Cotugno, per i controlli del caso. Fortunatamente, dunque, oggi è arrivata la smentita: il salernitano non risulta affetto da Coronavirus, come inizialmente temuto. Sospiro di sollievo per tutti.