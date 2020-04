Santa Marina, il sindaco Fortunato lancia il piano "salva estate"

La provincia di Salerno si prepara alla fase 2 del coronavirus. Mentre il sindaco di San Marzano sul Sarno prova ad allentare la morsa disponendo apertura parziale di cimitero e pescherie, in Cilento, a Santa Marina, il sindaco Giovanni Fortunato prepara un piano spiaggia dettagliato contenente le indicazioni per tutelare la stagione balneare 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

“L’Amministrazione comunale - scrive il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato - ha predisposto le linee guida per la gestione diretta delle spiagge libere e di controllo delle aree demaniali in concessione, ovvero stabilimenti balneari, chioschi, attività diportistiche, in previsione della possibilità di funzionamento degli stessi durante la fase 2-3 di Emergenza da Covid-19. Questo piano spiaggia vedrà impegnato in prima linea il Comune, per mezzo degli uffici di vigilanza, al fine di garantire l’attivazione della macchina turistica in assoluta sicurezza e secondo le disposizioni di distanziamento sociale, già previste per il controllo dell’attuale situazione pandemica. L’intento è quello di garantire sia i diritti economici delle attività di iniziativa privata, che quelli dei cittadini che non possono sostenere i costi legati ai servizi balneari. “Il vademecum è composto da regole semplici, chiare, potenzialmente applicabili a tutto il territorio nazionale. Il mio auspicio è che anche gli altri sindaci dei comuni rivieraschi di tutta Italia, applichino questo tipo di piano mirato alla gestione delle spiagge in questo periodo di emergenza sanitaria, per la salvaguardia di tutti i cittadini e delle attività turistico-economiche in previsione della prossima stagione balneare 2020”.