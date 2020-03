Prevenzione e solidarietà: le farmacie organizzano consegna a domicilio

In questi giorni di allerta Coronavirus, molte farmacie salernitane hanno deciso di aiutare le fasce più deboli, in particolare gli anziani, consegnando a casa le medicine ordinate.

La mappa

La FARMACIA SAIT a Torrione conferma la consegna a domicilio gratuita. Per info e prenotazioni, 089711470. Per la consegna gratuita dei medicinali, è necessario inviare le ricette del proprio medico alla e-mail farmaciasait@gmail.com allegando anche indirizzo di consegna e un recapito telefonico. Servizio offerto anche dalla farmacia Costabile a Pastena. Prenotazioni al numero telefonico 089725012 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 3791586024. Inviare una e-mail a farmacostabilesa@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. A Mariconda, la farmacia Ippocratica, che nei giorni scorsi ha distribuito gratuitamente alcuni prodotti igienizzanti, effettua consegne a domicilio. Contatto whatsapp: 3515597048, e-mail farmacia.ippocratica@gmail.com, telefono 089331404. La farmacia Galeno (zona Carmine), numero telefonico 089250887, svolge di solito consegne a domicilio ma in questa particolare e concitata fase ha dovuto ridurre la quantità di consegne giornaliere, al massimo cinque. Si è fin qui rivolta - e continua a farlo - ad un'azienda che si occupa di consegne, la Pharmap. L'azienda può essere contattata dai cittadini per acquisti attraverso app oppure acquisti telefonici. L'obiettivo è duplice: snellire la procedura d'acquisto, velocizzare la consegna. Il numero telefonico gratuito è 0287176193. Rivolge un messaggio all'utenza anche la farmacia Igea di via dei Mille: "Se avete febbre o tosse NON recatevi in farmacia!! Delegate qualcuno che sta bene oppure telefonate e vi portiamo il farmaco a casa". Il numero telefonico è 089339013. La farmacia Fiore, piazza Sinno, ha informato l'utenza: oggi, giovedì 12 marzo sarà farmacia di turno aperta h24. Contattata telefonicamente, ha ribadito quanto comunica attraverso i messaggi facebook ai clienti: non riesce al momento a svolgere servizio a domicilio. La farmacia Verdi di piazza Luciani e quella di Mercatello si sono affidate all'azienda Tramontano Service per la consegna a domicilio del farmaco. E' possibile contattare il numero telefonico 3482297171 per la prenotazione, indicando il domicilio, il nome e cognome sul citofono, il numerr civico. E' possibile al momento effettuare una consegna giornaliera. Avranno priorità i farmaci salvavita.