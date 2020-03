Covid-19: il Tocilizumab sbarca all'ospedale di Vallo

E' approdato anche presso la struttura ospedaliera del “San Luca” di Vallo della Lucania il Tocilizumab, il farmaco utilizzato per i pazienti affetti da artrite reumatoide somministrato, in via sperimentale, anche su alcune persone positive al Covid-19. A sperimentare l’utilizzo del Tocilizumab sui contagiati da Coronavirus è stato il professore Paolo Ascierto dell’ospedale Pascale di Napoli. Così, come riporta Infocilento, il il Direttore Sanitario Adriano De Vita, ha chiesto di utilizzarlo su un paziente di Agropoli colpito dal virus.

L'allestimento

Il San Luca, intanto, ha allestito un intero reparto per accogliere fino a 9 casi positivi al Covid-19 ed ha otto posti in Terapia Intensiva da sfruttare all'evenienza.