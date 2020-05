Fase 2 a Salerno, boom di presenze sul lungomare e a Santa Teresa

Non solo gruppi di bagnanti sul litorale a prendere il sole o a fare il bagno in mare. Nel pomeriggio di oggi, a Salerno, centinaia di persone hanno affollato il lungomare Trieste e soprattutto la spiaggia di Santa Teresa, da sempre punto di ritrovo per i salernitani.

Gli assembramenti

Come mostrano le fotografie di Antonio Capuano, in tanti non hanno rispettato la distanza sociale di sicurezza di almeno 1 metro prevista dalle nuove normative del Governo nazionale per la Fase 2 del Covid-19. Coppie, comitive di giovani e anche anziani si sono ritrovati sul lungomare per concedersi qualche ora di relax provando a tornare a quella normalità che sembra ancora lontana.