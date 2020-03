Coronavirus, lunghe code fuori dagli uffici di Salerno Energia

Disagi, questa mattina, presso la sede di Salerno Energia, in via Stefano Passaro a Salerno, dove, per rispettare le nuove disposizioni anti-Coronavirus, si è formata una lunga fila persone all’esterno degli uffici.

Le nuove regole

L’accesso agli sportelli, infatti, è consentito nella misura di un solo utente alla volta, senza accompagnatore; si deve attendere il proprio turno negli spazi all’aperto antistanti i locali aziendali; gli utenti, inoltre, sono invitati a non oltrepassare la linea rossa per mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dagli operatori.