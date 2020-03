Coronavirus: Napoli e Salerno registrano più casi, positiva anche una donna a Pizzolano di Fisciano

Lo ha detto il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: "Sono state attivate tutte le misure compreso il protocollo del caso per ricostruire anche i contatti a Sarno. Si sta provvedendo al trasferimento all’Umberto I di Nocera Inferiore".

Contemporaneamente, l'avviso del primo cittadino di Fisciano, Vincenzo Sessa:

Una nostra concittadina di Pizzolano è, purtroppo, risultata “positiva” al tampone covid-19. In questo momento è ricoverata all’ospedale di Sarno in attesa di essere trasferita all’Umberto I di Nocera Inferiore e le sue condizioni non destano preoccupazione. La famiglia è in casa in quarantena domiciliare.

Abbiamo attivato tempestivamente il protocollo, ricostruendo tutti i contatti e ci apprestiamo ad emettere apposite ordinanze a riguardo. Ogni informazione sarà condivisa con tutti voi. Chiediamo, ancora, ora più che mai, di RESTARE IN CASA e di osservare scrupolosamente ogni disposizione. Passerà, solo, se tutti collaboriamo responsabilmente.