Coronavirus: riunione a Palazzo di Città per il fondo di solidarietà

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano hanno convocato e svolto stamani una riunione operativa per definire immediatamente modalità di gestione dei fondi a sostegno delle persone e delle famiglie in più grave difficoltà, assegnati ma non ancora erogati, alla città di Salerno dal Governo. Nell’attesa del materiale ed effettivo trasferimento dei fondi dal Governo Nazionale al Comune di Salerno sono in corso di definizione procedure semplici ma allo stesso tempo rigorose e trasparenti affinché i fondi giungano ai soggetti effettivamente bisognosi. Tali procedure saranno tempestivamente comunicate a tutta la cittadinanza attraverso le pagine web ufficiali del Comune di Salerno ed i media.

La decisione



Nel contempo il Comune di Salerno ha deciso di creare un proprio Fondo di Solidarietà costituito da importanti risorse del Bilancio Comunale, anticipazioni di fondi del Piano Sociale Regionale così come disposto dal Presidente Vincenzo De Luca, donazioni da parte di privati cittadini, imprese, associazioni. Le donazioni solidali potranno essere conferite solo ed esclusivamente sul conto corrente IT92F0306915216100000046017 indicando come causale del versamento Fondo di Solidarietà Comunale – Emergenza Covid-2019. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli apre le sottoscrizioni versando sul conto solidale dedicato il suo contributo personale ed invita chi ne ha la possibilità a donare. “In momenti così tremendi – dichiara il Sindaco Napoli – dobbiamo restare uniti e solidali. Salerno è una città nobile e generosa, nessuno dei nostri concittadini sarà lasciato da solo. Le dure ma necessarie misure di contenimento del Coronavirus stanno dando risultati incoraggianti. E’ il momento di restare compatti e non abbassare la guardia osservando rigorosamente le prescrizioni del Governo e della Regione Campania".