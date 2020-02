Vedono i sanitari con le mascherine e pensano al Coronavirus: pazienti in fuga ad Eboli

E’ psicosi coronavirus in provincia di Salerno. Ieri sera, infatti, all’ospedale di Eboli, è giunto un ragazzo straniero ospite di un centro di accoglienza di Campagna. Ad accompagnarlo – riporta La Città – i sanitari del 118 che indossavano le mascherine. E’ bastata questa precauzione per scatenare le psicosi coronavirus.

Il caso

Alcuni pazienti, infatti, sono corsi fuori dal pronto soccorso. C’è stato un vero e proprio fuggi fuggi generale. Ma, come spiegato successivamente dai sanitari, il personale del 118 aveva indossato le mascherine perché il giovane in questione aveva i sintomi della meningite. La gente è rimasta nei pressi dell'ospedale, ma nel pronto soccorso non è più rientrata.