"Fuga" dalla zona rossa, direzione Salerno: scattano controlli e quarantene per i passeggeri

Una potenziale catastrofe è stata innescata nelle ultime ore. Colpevoli, il panico ed il senso di irresponsabilità che hanno portato un fiume di cittadini residenti in Lombardia, a fiondarsi sui treni diretti al Sud, anche in Campania, nella notte appena trascorsa, prima dell'entrata in vigore del decreto che estende la zona rossa all'intera Lombardia. Da oggi, 8 marzo e fino al 3 aprile, insieme ad altre province del Nord, il Governo ha deciso la misura più drastica possibile per limitare la diffusione del Coronavirus. Ed è bastata l'indiscrezione sulla bozza ancora allo studio del Cdm sull'istituzione della "zona rossa" in Lombardia per scatenare una "follia di massa": dalle 23 di sabato, alla stazione Garibaldi, centinaia di persone hanno preso d'assalto l'ultimo treno diretto a Salerno nel tentativo di eludere le restrizioni - che secondo la bozza sarebbero dovute partire alle 24 del 7 marzo - e salire su un convoglio diretto fuori dalla regione. Passeggeri senza biglietto avrebbero tentato di salire a bordo forzatamente, dicendosi disponibili a viaggiare nonostante la multa.

"Fermate quel treno"

Intorno alle 12.30 di questa mattina, dunque, il treno partito da Milano giunge alla stazione di Salerno (con due ore di ritardo ndr) e sono diverse le segnalazioni circa l'arrivo di bus in arrivo dal Nord in piazza della Concordia. "Fermate quel treno": è questo l'urlo dei salernitani e, in generale, dei campani affinchè i cittadini "fuggiti" dalla zona rossa non diventino potenziali pericolosi vettori del virus. Il che, non sorprenderebbe, date le condizioni di viaggio da cui sono reduci: ammassati sul treno, affollando ogni vagone, i passeggeri, senza usare buon senso, hanno messo in atto atteggiamenti e comportamenti rischiosi per la loro e l'altrui incolumità, in preda al panico, in barba alle indicazioni più volte ripetute in questi giorni. In particolare quella di evitare assembramenti e mantenere una distanza di almeno un metro uno dall’altro.

Le misure del Comune di Salerno

Da questa mattina, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è in contatto con Regione Campania, Prefettura, Questura, ASL e Protezione Civile. I viaggiatori e i tassisti sono stati allontanati dalla stazione negli ultimi minuti (poco dopo le 10.30 ndr), probabilmente in attesa dell'arrivo dei passeggeri. Dai ben informati, si è saputo che a bordo del treno partito nella notte da Milano, saranno prelevate subito 4 persone, ma i motivi restano ignoti. Ad ogni modo, è stato attivato un immediato servizio di presidio all'arrivo di bus e treni provenienti dalla zona rossa. Per tutti i passeggeri previsti identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria.