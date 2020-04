Palloncini bianchi e silenzio surreale: Stella Cilento "saluta" il piccolo Chicco

Il male incurabile ha sopraffatto Chicco, il bimbo di cinque anni, ritornato oggi dall'ospedale Gaslini di Genova dov'era ricoverato. Stringenti misure di sicurezza per evitare l'assembramenbto in strada, durante i funerali che si sono svolti stamattina a Stella Cilento. Isolati cittadini, distanziati, hanno voluto far volare in cielo alcuni palloncini bianchi, in segno di vicinanza da parte della comunità.

I dettagli

Il sindaco Francesco Massanova aveva proclamato il lutto cittadino e i carabinieri del nucleo radiomobile di Vallo della Lucania, della stazione di Sessa Cilento, del Parco Nazionale del Cilento, le guardie ambientali hanno presidiato le strade. Il feretro è stato accompagnato solo dai genitori, pochi failiari stretti, dal sindaco di Stella Cilento e dai parroci. La benedizione è stata impartita nel cimitero.