Coronavirus, a Salerno c'è chi va al mare e chi a passeggia nei giardini

Anche a Salerno città c’è ancora chi non rispetta le regole sancite dalle nuove ordinanze della Regione Campania. Come mostrano le foto inviateci da una lettrice, comitive di giovani state viste sedute sulle panchine nei giardini del Quartiere Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'altra segnalazione

Ma si vedono anche persone che, nonostante i divieti, vanno sulla spiaggia a prendere il sole non rispettando, dunque, l’obbligo ad uscire di cosa solo per esigenze personali o lavorative. Ed è per questo che, proprio in giornata, il sindaco Vincenzo Napoli ha chiesto al prefetto di far intervenire l’esercito per rafforzare i controlli lungo le strade del capoluogo.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery