Covid-19, il Governo chiarisce: "Ecco chi sono i congiunti e cosa possono fare"

Si è parlato molto nei giorni scorsi su chi si debba intendere con il termine di “congiunti” che potremo incontrare e il Governo è intervenuto per fare chiarezza.

Sì ai congiunti, no agli amici

Da lunedì 4 maggio sarà possibile muoversi all’interno della regione di residenza, fare attività fisica lontano da casa e andare al lavoro senza autocertificazione. Ma è sulla sfera relazionale che il governo va in dettaglio: chi sono i congiunti che potranno essere incontrati senza timore di sanzioni? I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, ma anche i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado. Ad ogni modo, i congiunti non potranno essere riabbracciati: in occasione di questi incontri, bisognerà infatti rispettare la distanza di almeno un metro, e indossare la mascherina. Ancora no per gli amici - si chiarisce - e sì alle passeggiate, ma solo "se strettamente necessarie".

Lo spostamento in altre regioni

In vista di lunedì si potrà andare da una regione all'altra se lo spostamento è dovuto al "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", mentre i lavoratori potranno lasciare a casa l'autocertificazione. Basterà il tesserino o un foglio ufficiale vidimato dalla propria azienda. L'identikit dei lavoratori della ripresa riguarderà per lo più over 50, interesserà maggiormente il Nord Italia, più esposto al contagio in questi due mesi di emergenza e favorirà i lavoratori dipendenti a discapito degli autonomi. Obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico come mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali: la fase 2 parte soprattutto da qui.