Covid-19 a Mercato San Severino, secondo guarito: Somma dà il nome

Seconda guarigione nel comune di Mercato San Severino. A comunicarla, tramite il suo profilo Facebook, è direttamente il sindaco Antonio Somma: si tratta del signor Antonio Grimaldi, in isolamento domiciliare in quanto risultato positivo circa un mese fa al Covid-19. Gli ultimi tamponi, infatti, sono risultati negativi.

Attualmente sono quattro le persone positive al virus, di cui una è ricoverata in ospedale mentre le altre tre sono in quarantena domiciliare. I casi positivi totali sono undici.

“Auguro agli altri concittadini che stanno lottando contro questo virus di rimettersi presto. Mi raccomando di prestare la massima attenzione e prudenza e di non abbassare la guardia in questi giorni di fase 2 al fine di non sperperare il lavoro ed i sacrifici fatti fino ad ora”.