Covid-19, cinque anziani guariti tornano a Sala: zero pazienti a Polla

Arrivano notizie positive dalla zona sud della provincia di Salerno. Nella giornata di ieri cinque ospiti della casa di riposo di Sala Consilina, trasferiti lo scorso mese di marzo al “Campolongo Hospital” di Eboli perché risultati positivi al Covid-19, sono rientrati nel comune del Vallo di Diano. Ad accoglierli i familiari e il personale dell’ “Istituto Juventus” dov’era scoppiato il focolaio di contagi. Dopo gli ultimi tamponi sono risultati ufficialmente negativi al virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Polla

Intanto all’ospedale “Luigi Curto” non vi sono più ricoverati nel reparto post Covid. Nelle ultime ore è stata dimesso l’ultimo paziente. Negli ultimi mesi il nosocomio ha assistito ad una trentina di persona in terapia intensiva e sub intensiva. Otto i decessi registrati, per lo più si è trattato di anziani con patologie pregresse gravi.