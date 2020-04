Covid-19, quattro cittadini guariti ad Agropoli: annuncio del sindaco

Dopo l'annuncio del sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino in merito all'esito negativo del tampone al quale si era sottoposto il figlio, arrivano buone notizie anche da Agropoli.

L'annuncio

Stessa modalittà anche per il sindaco Adamo Coppola, a mezzo facebook. Attraverso i social, il primo cittadino annuncia: "Altri quattro nostri concittadini guariti. Me lo ha comunicato l'Asl: fanno riferimento alla famiglia Migiorino e al militare risultato positivo nelle scorse settimane. Speriamo possano guarire presto anche gli altri concittadini ancora positivi. Ma stiamo attenti a non abbassare la guardia".