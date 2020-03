Covid-19 a Sala Consilina, l'annuncio del sindaco: "Il paziente zero è guarito"

Resta alta la tensione a Sala Consilina, nel Vallo di Diano, per l’alto numero di contagi da Covid-19. “Ad oggi - spiega il sindaco Francesco Cavallone - sono 40, 39 più una persona purtroppo deceduta". La notizia positiva, invece, è che "il paziente zero è guarito".

Le analisi

Oggi dovrebbero arrivare anche gli esiti di tutti i tamponi effettuati al personale e agli ospiti di una casa di riposo della zona, dopo l'accertamento di una positività al Covid-19 e un decesso. "Tutti i positivi - dice il primo cittadino - sono in quarantena, i negativi sono comunque in isolamento domiciliare". Cavallone ha nuovamente scritto al direttore generale dell'Asl di Salerno per ottenere "il maggior numero possibile di tamponi” ed ha chiesto a tutti i cittadini di Sala Consilina di "dichiarare espressamente la propria positività. Non è una macchia - semplicemente - si evita di contagiare altre persone”. “La raccomandazione è di continuare a stare a casa ed uscire solo se necessario – dichiara Cavallone – prima riusciremo ad abbassare il contagio e prima torneremo ad una vita normale. Crediamo di essere intervenuti tempestivamente. Ribadisco il nostro appello perchè ci siamo attrezzati affinchè i nostri cittadini siano serviti e aiutati. Grazie ai volontari che amano la nostra città e si mettono a disposizione”. Il sindaco di Sala Consilina ha anche rivolto un affettuoso saluto al sindaco di Auletta e al suo vice, risultati positivi al tampone, e ai familiari del compianto capo dei pompieri Luigi Morello. Nel Vallo di Diano ci sono oltre 70 contagiati su una popolazione di circa 60mila abitanti.