Guasto alla condotta idrica: rubinetti a secco in via Santoro

Disagi in corso nel quartiere di Torrione, a Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione della rete idrica urgente è stata sospesa l’erogazione idrica in via Carlo Santoro.

L'avviso

La strada inizia dalla Piazza Giovanni Nicotera e finisce in via Giovanni Andrea Aurofino. Salerno Sistemi informa che salvo imprevisti, regolare servizio idrico sarà ripristinato entro le ore 13.30 odierne.