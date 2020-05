Migliaia di immigrati in arrivo in Campania: la precisazione della Regione

La Regione Campania chiarisce, nuovamente, la sua posizione sui 20 mila extracomunitari in arrivo annunciati ieri, su Facebook, dal governatore De Luca.

La precisazione

In una nota si precisa: “In relazione ad autentiche falsità su presunti arrivi di immigrati nell'area casertana e salernitana, si ribadisce ulteriormente che al di là di provocazioni e speculazioni, per la prima volta saranno sottoposti a controlli mirati da parte delle Asl le fasce della popolazione straniera che torneranno al lavoro con la riapertura delle aziende. Si parla delle migliaia di extracomunitari già presenti in Campania, e le verifiche sanitarie saranno svolte a tutela dell'intera popolazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

Nelle ultime ore sia il leader della Lega Matteo Salvini che Fratelli d’Italia avevano preso di mira il presidente della Regione a seguito del suo annuncio.