Covid-19, summit tra Prefetto e aziende di trasporto: "Più corse negli orari di punta"

È stato affrontato, stamani, in Prefettura, uno tra i temi più delicati della “fase 2” dell’emergenza da Covid-19, quello dei trasporti, oggetto di attenzione da parte del Governo attraverso appositi Protocolli - il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporti e della logistica”, allegato al Dpcm del 26 aprile, e i documenti specifici adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma anche della Regione Campania con le “Linee guida” del 1° maggio scorso, contenenti le misure precauzionali per il trasporto pubblico locale e di linea.

Il summit

Nella video-conferenza presieduta dal Prefetto di Salerno, alla quale hanno partecipato i segretari delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil con i rappresentanti di categoria di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Traporti, si è discusso della necessità di rimodulare i servizi di Tpl, ridotti nella “fase 1” dell’emergenza per essere incrementati nella “fase 2”, a seguito della ripresa di numerose attività produttive con conseguente necessità per i lavoratori di spostarsi sul territorio. Proprio in considerazione dell’aumento dei flussi di viaggiatori e dell’ulteriore intensificazione prevista con il progressivo ritorno a condizioni di normalità, sono stati focalizzati alcuni punti di interesse, che saranno analizzati la prossima settimana. In particolare, le organizzazioni sindacali hanno segnalato l’esigenza di potenziare le corse negli orari di punta e sulle direttrici principali della provincia, per evitare il sovraffollamento e garantire il rispetto del distanziamento sociale, e la necessità di verificare l’attuazione dei Protocolli sanitari, nazionali e regionali, all’interno delle aziende di trasporto, a tutela dei dipendenti, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia. Al riguardo, il Prefetto ha preannunciato la convocazione di un prossimo incontro per l’esame degli spunti emersi, allargato alla partecipazione della Regione Campania e delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto. Quanto all’attività di controllo sul rispetto dei protocolli anti-Covid all’interno delle aziende - già in corso, attraverso gruppi ispettivi “misti”, composti dagli Enti competenti alla vigilanza nei luoghi di lavoro e dalle Forze di Polizia - il Prefetto ha assicurato che il “tavolo di confronto” con le sigle sindacali sarà esteso ai risultati che perverranno in Prefettura.