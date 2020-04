Contagi e decessi per Covid-19 nella casa di riposo: indaga la Procura di Salerno

Sono sei le Procure della Campania che seguono possibili casi di cattiva gestione dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus in case di riposo e ospedali.

Le province

Le Procure di Napoli, Napoli Nord, Benevento, Avellino, Salerno, Nola e Torre Annunziata sono al lavoro per esaminare le denunce che in queste ore stanno arrivando sulle scrivanie dei procuratori aggiunti per i decessi e per i casi positivi al Coronavirus nelle strutture di riposo per anziani della Campania.

Il caso salernitano

In provincia di Salerno il caso è quello della casa di riposo “Juventus” di Sala Consilina, con più di una quarantina di persone infette, tra pazienti e operatori sanitari, trasferiti poi in un nosocomio convenzionato della Piana del Sele, il “Campolongo Hospital” di Eboli.

