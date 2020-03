Precauzioni per il Coronavirus: gli appelli di Salerno Mobilità e dell'Agenzia delle Entrate

Si susseguono giorno dopo giorno le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus. In particolare, Salerno Mobilità comunica “che l’utilizzo degli ascensori è limitato a 2 persone alla volta - si legge in una nota - Tale regolamentazione al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di eccessivo sovraffollamento in ambienti di piccole dimensioni e poco areati”.

L'invito dell'Agenzia delle Entrate

Intanto, l'Agenzia delle Entrate della Campania invita a usare i servizi online, nell’ottica di contenere il rischio di contagio, per ridurre il flusso di utenza presso gli uffici aperti al pubblico. Confidando nella massima collaborazione dei cittadini, l'Agenzia invita gli utenti a limitare l’accesso agli uffici alle situazioni strettamente necessarie, al fine di evitare soste, anche prolungate, in luoghi chiusi ed affollati, quali le sale di attesa e ad usare il più possibile i servizi telematici. Molti dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate agli sportelli sono disponibili online sul sito internet Agenziaentrate.gov.it, anche senza registrazione (ad esempio la richiesta del duplicato della Tessera Sanitaria o del Codice Fiscale, il calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei pagamenti, ecc.).

Chi dispone del Pin dell’Agenzia delle Entrate, della Carta nazionale servizi o di Spid può accedere inoltre al proprio cassetto fiscale e a specifici servizi, quali:

- registrare un contratto di locazione

- pagare le imposte, tasse e contributi

- comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l’accredito dei rimborsi

- ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità

- presentare dichiarazioni di successione.

Per assistenza telefonica è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia al numero verde 800.90.96.96 da fisso oppure allo 0696668907 da cellulare (costo della chiamata in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

E sulle ultime misure di contenimento in Italia per il Covid-19, si pronuncia anche il presidente della Provincia, Michele Strianese: