Coronavirus, nuovo laboratorio analisi tamponi all'ospedale di Eboli

"Da ieri, mercoledì 1 aprile, i tamponi per la verifica del contagio da Coronavirus vengono processati anche presso il laboratorio dell'ospedale di Eboli". Ad annunciarlo è il direttore generale della Asl di Salerno Mario Iervolino.

I centri analisi

Salgono, dunque, a due i centri autorizzati dalla Regione per l'analisi dei tamponi in provincia di Salerno, con il Laboratorio di Biologia Molecolare dell'ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli che si aggiunge a quello già attivo del “Ruggi d’Aragona” di Salerno. "In questo modo - conclude Iervolino - la lavorazione quotidiana dei tamponi per il Covid-19 subirà un'accelerazione e permetterà di fornire risposte più celeri ai pazienti in attesa del risultato".