Coronavirus, D'Amato lancia un appello ai dipendenti del Ruggi: ecco la lettera

Il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato ha scritto una lettera a tutto il personale per invitarlo a fare squadra in questo momento difficile scaturito dalla diffusione del Coronavirus.

“In questo momento di forte criticità e tensione dovuto alla pandemia da Covid19, a nome della direzione strategica, sento il bisogno di rivolgermi a voi tutti che quotidianamente intervenite per fronteggiare questa emergenza. Chi opera in sanità è consapevole che il sistema salute rappresenta un’ancora di salvezza e che in tali circostanze il nostro impegno, sia umano che professionale, non deve e non può affievolirsi. Il momento è difficile, non lo nego, ma siamo convinti che il nostro senso di responsabilità, la nostra umanità e professionalità nell’erogazione delle cure continueranno a guidarci e sostenersi nell’agire quotidiano. Ognuno di noi deve sentirsi parte di un’unica grande squadra pronta a intervenire laddove dovessero verificarsi cedimenti. Siamo certi che insieme riusciremo a superare questo difficile momento che ci coinvolge tutti, sia come operatori che come cittadini”