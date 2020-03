Psicosi Coronavirus, spunta il manifesto dei commercianti di Baronissi

I commercianti di Baronissi si mobilitano per evitare che la psicosi del Coronavirus posso comportare danni all’economia cittadina. E così, nelle ultime ore, è comparso sulla pagina Facebook del Comune un appello dei negozianti con dieci consigli utili rivolti a tutta la cittadinanza.

L'appello

“Puoi continuare a comprare un giornale in edicola, a fare colazione al bar, la spesa al mercato, comperare nei negozio, andare a mangiare al ristorante, fare attività in palestra e all’aperto, programmare le ferie in agenzia, dormire in albergo ecc..” è scritto tra le altre cose sul manifesto. La speranza dei promotori dell'iniziativa è che i loro concittadini non si lascino spaventare dalla diffusione del Coronavirus.