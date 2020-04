Covid-19, la comunità cinese dona trecento mascherine alla Polizia di Salerno

La comunità cristiana evangelica cinese di Pompei ha donato circa trecento mascherine protettive alla segreteria provinciale della Fsp Polizia di Salerno, che state immediatamente messe a disposizione di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della Questura e della Sezione Polizia Stradale, i cui uffici sono impegnati in continui servizi di controllo del territorio, viabilità e gestione dell’emergenza Coronavirus.

Il ringraziamento

Un gesto, quello della comunità cinese, apprezzato dal segretario provinciale generale della FSP Polizia di Stato Gennaro Falivene: “In questi momenti difficili, dove tutto scarseggia, anche e soprattutto per noi operatori in divisa, è un vero piacere sapere che c’è una comunità che spontaneamente si muove per rappresentare la propria vicinanza e gratitudine alle Forze dell’ordine, per gli sforzi che stanno compiendo in condizioni eccezionali per far fronte a questa emergenza. Proprio per dare maggior sicurezza ai nostri colleghi nella quotidiana opera di prevenzione sul territorio e verifica del rispetto delle prescrizioni imposte per far fronte all’emergenza – continua Falivene – come segreteria sindacale, stiamo distribuendo a tutti i nostri iscritti delle mascherine protettive in tessuto antigoccia, consapevoli del fatto che in questo momento, nel quale è in atto una vera e propria corsa agli approvvigionamenti di materiale protettivo, è difficilissimo anche per l’amministrazione reperire adeguate forniture per fronteggiare la continua richiesta. Per questo, la nostra segreteria provinciale ha deciso di fare la propria parte per tutelare la salute dei colleghi, consapevoli che, se ognuno farà la propria parte. Andrà tutto bene”.

