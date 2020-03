Mascherine: l'iniziativa e l'appello di Dante Santoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo l'appello fatto negli scorsi giorni dal consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, relativo alla necessità di mascherine per i tanti lavoratori (tra cui operatori sanitari) costretti ad uscire quotidianamente di casa, diversi artigiani presenti sul territorio hanno prodotto oltre 300 mascherine fatte a mano che lo stesso consigliere metterà a disposizione di chi ne ha necessita.

"Ho ricevuto decine di telefonate da gente dal cuore grande che ha prodotto mascherine per rispondere all’appello che qualche giorno fa ho lanciato in supporto di operatori sanitari, lavoratori e persone più deboli, obbligate ad uscire di casa quotidianamente, e che ne hanno assolutamente bisogno" dice il consigliere, precisando inoltre "contiamo già la disponibilità per la fornitura di circa 350 mascherine, ed abbiamo organizzato la raccolta e la distribuzione. Non è buon momento per celebrare l’unità d’Italia, ma possiamo celebrare l’unità a distanza tra tanti italiani che stanno combattendo insieme contro un nemico comune. Se conoscete casi di bisogno segnalatemeli".