Covid-19: a Nocera Inferiore, distribuzione gratuita di mascherine

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore provvede alla distribuzione gratuita delle mascherine. Da domani per due giorni fino ad esaurimento scorte. Dopo l’ordinanza sindacale con la quale il Sindaco Manlio Torquato ha deciso l’obbligatorietà dell’uso della mascherina quando si esce, rispettando comunque tutte le disposizioni precedenti, l’Amministrazione Comunale ha predisposto la distribuzione gratuita alla cittadinanza.

Info utili

Saranno in distribuzione nei giorni 7 e 8 aprile sino ad esaurimento delle dotazioni disponibili, nei seguenti punti della città dalle ore 9,00 alle ore 12,00: piazza Diaz nella sede del Gruppo di Protezione Civile Comunale; via Falcone sede del Gruppo di Protezione Civile Comunale; piazza Vescovado punto Associazione di Protezione Civile Club Universo; Centro di Quartiere sede dell’Associazione di Protezione Civile Club Universo; piazza Cicalesi punto Associazione di Protezione Civile Noi con Voi; ex Asilo via Villanova Punto Associazione Etruria.