Covid-19 Nocera Inferiore, distribuzione gratuita di mascherine: nuova ordinanza a Ravello

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore provvede alla distribuzione gratuita delle mascherine. Da domani per due giorni fino ad esaurimento scorte. Dopo l’ordinanza sindacale con la quale il sindaco Manlio Torquato ha deciso l’obbligatorietà dell’uso della mascherina quando si esce, rispettando comunque tutte le disposizioni precedenti, l’Amministrazione Comunale ha predisposto la distribuzione gratuita alla cittadinanza. Da domani mattina e per tutta la giornata sia di domani 7 aprile sia di dopodomani 8 aprile, si procederà alla distribuzione domiciliare delle mascherine ( di solo tipo chirurgico) in tutta la città.

La distribuzione sarà effettuata dai volontari della Protezione Civile. Il sindaco, ha poi aggiunto che da oggi, "Per evitare la rincorsa di numeri spesso inesatti diffusi dai vari on-line diffonderemo con pubblicazione sul sito i dati ufficiali di provenienza ASL U.O.P.C. e le attività quotidiane della Protezione Civile comunale e delle sanzioni elevate"

A Ravello

Il sindaco Salvatore Di Martino, sulla falsa riga del collega Torquato, ha firmato un'ordinanza con cui obbliga all’uso della mascherina antivirus nelle aree e gli ambienti pubblici della cittadina. Il primo cittadino ribadisce che "è fatto divieto di circolare per strada e di recarsi all’interno degli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici senza indossare una mascherina protettiva". Per chi dovesse violare il nuovo provvedimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.