Covid-19: donate 500 mascherine al Comune di Montecorvino Pugliano

Il Comune di Montecorvino Pugliano ha ricevuto altre 500 mascherine in donazione. È stato il sindaco Alessandro Chiola ad accogliere in Municipio gli amministratori della Melella Group S.p.A, Mirko e Gianpiero Melella, la cui sede è situata nel territorio di Montecorvino Pugliano e si occupa di trasporto, logistica e spedizioni. "Con questo gesto – affermano gli amministratori - vogliamo essere vicini a tutta la popolazione ed ai sanitari. Cerchiamo di aiutare il territorio che ci vede protagonisti quotidianamente, sperando che questo nostro gesto possa servire a contrastare il propagarsi del Coronavirus".

La decisione

Così come è avvenuto con le 450 mascherine di tipo FFP2, donate qualche giorno fa sempre dalla famiglia Melella, anche una buona parte di questo lotto di dispositivi di protezione individuale sarà donato agli operatori sanitari dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, affinché possano lavoirare in tranquillità senza il rischio di contagiarsi. "In questi giorni – afferma il Sindaco Chiola - sono in continuo contatto con il personale sanitario del nosocomio salernitano e tutti lamentano carenza di mascherine. Mi sento in dovere, dunque, come cittadino e come amministratore, di regalare questi dispositivi di sicurezza a tutti coloro che lavorano quotidianamente in prima linea. Ringrazio la famiglia Melella, desidero invitare ancora una volta la cittadinanza a restare a casa. Per qualsiasi necessità, è attivo - già da qualche giorno - il numero verde gratuito 800846231, dove è possibile chiedere informazioni circa le attività che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per le famiglie bisognose. Inoltre è attivo anche un conto corrente dedicato all’Emergenza Covid19 (IT62B0837876260000000123506) al quale imprenditori, associazioni e semplici cittadini possono inviare donazioni".