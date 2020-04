Latte ogni mattina e 150 pacchi a chi ha bisogno: il cuore grande di Matierno e Pastorano

Un impegno senza sosta, quello del parroco di Matierno, don Marco Raimondo, del diacono Vincenzo Salsano e della sua squadra di volontari. In un paio di settimane, già 150 i pacchi alimentari e gli aiuti specifici (tra omogeneizzati, pannolini, latte in polvere, strumenti per lo studio dei ragazzi ed altro ancora) donati da benefattori che, attraverso la Caritas zonale diretta dallo stesso don Marco, hanno dato respiro a tante famiglie della zona e non solo.

Commuovente, in particolare, il messaggio scritto da un'anziana del quartiere che, nel suo piccolo, ha inteso donare a chi ha bisogno, affidando il suo pacco alla parrocchia (vedi foto in alto). Lodevole anche l'operato di chi, ogni mattina, provvede a distribuire il latte a chi ha bisogno, a Pastorano. Insomma, il cuore dei salernitani, ancora una volta, si dimostra grande.